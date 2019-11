Hermannstadt - Viitorul 1-1 | "Arbitrajul romanesc nu are nevoie de astfel de oameni." Iuliu Muresan a TUNAT la finalul partidei

Directorul sportiv al celor de la Hermannstadt a tinut sa aiba o reactie la finalul partidei, in consecinta a arbitrajului prestat de Cojocaru.

"Echipa lui Hagi a avut un singur sut in afara de penalty. Chiar daca poate au avut o posesie mai buna, nu a fost eficienta. Ce vreau eu sa subliniez, este arbitrajul. Desi deobicei nu o fac, in seara asta ma simt obligat sa o fac. Arbitrii romani sunt influentati de cei care sunt scandalagii. Vreau sa spun ca sunt sigur ca la pauza meciului, Gica Hagi, pe care il respect foarte mult, striga si zicea anumite cuvinte la adresa arbitrului. Eu daca eram, il eliminam, dar in schimb a fost eliminat antrenorul nostru. Niciunul din cele doua penalty-uri pe care le-a primit Viitorul nu a fost foarte clar. Arbitrajul romanesc nu are nevoie de oameni nehotarati, care sa cedeze la presiuni si sa dezavantajeze echipele mici. Este un lucru foarte neplacut si comisia centrala ar trebui sa fie foarte preocupata de acest aspect. Azi dupa parerea mea, am fost dezavantajati", a spus Iuliu Muresan la finalul partidei