FCSB e gata de Liga Campionilor! Soiledis se intoarce in Romania si anunta ca ros-albastrii vor fi de neoprit in meciurile ramase de disputat

Mijlocasul s-a mai putut intoarce din Grecia din cauza pandemiei de coronavirus.

Soiledis se va intoarce saptamana viitoare la Bucuresti si e pregatit sa reia antrenamentele alaturi de echipa. Jucatorul care il lauda in urma cu ceva vreme pe patronul Becali, spunand despre acesta ca este un om care ajuta pe toata lumea la nevoie, a declarat FCSB se va bate cu siguranta la campionat, obiectivul fiind calificarea in Liga Campionilor.

"Marti ma intorc la Bucuresti, unde vom incepe antrenamentele in grupuri de cate 6 jucatori. FCSB e o echipa mare, avem conditii fantastice in cantonament. Oamenii sunt minunati, gazonul e foarte bune, nu avem asa ceva in Grecia. FCSB e o echipa care se lupta la campionat in fiecare an. Vrem sa mergem in preliminariile Ligii Campionilor", a declarat Soiledis, pentru presa din Grecia.