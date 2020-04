Jucatorii bagati in somaj tehnic de Becali vor avea castig de cauza! Cat trebuie sa le plateasca patronul FCSB

Sase jucatori de la FCSB au intrat in somaj tehnic.

Este vorba de Balgradean, Momcilovic, Stan, Gnohere, Popa si Planic, cel din urma refuzand diminuarea salariului. Acestia au fost nemultumiti si au anuntat ca il vor da in judecata pe Becali pentru a-si recupera banii, dar pana atunci LPF a venit cu precizari printr-un mesaj trimis cluburilor.

Masura luata de patronul FCSB este una discriminatoare, pentru ca toti jucatorii ar fi trebuit sa intre in somaj tehnic, nu doar o parte.

"Prin Circulara FIFA nr. 1714 se arata ca una din variante este aceea de suspendare integrala a contractelor. Conditia pe care FIFA o impune intr-un astfel de caz este de mentinere al unui nivel corespunzator de asigurare (in opinia noastra asigurarile sociale platite de club la nivelul indemnizatiei oferita de stat in perioada suspendarii constituie un nivel corespunzator de asigurare).

Atentie! Daca se suspenda doar contractele unor anumiti jucatori, clubul nu se mai incadreaza in aceasta varianta prevazuta de FIFA si se expune riscului de a plati jucatorilor in cauza drepturile financiare (in cazul unor litigii).

Suspendarea integrala a contractelor este incompatibila cu desfasurarea antrenamentelor. Suspendarea nu poate fi dispusa pentru perioadele in care s-au desfasurat antrenamente. Suspendarea integrala a contractelor nu poate fi dispusa retroactiv", este mesajul LPF, conform Gazetei Sporturilor.