Becali, decizie BOMBA cand nu se mai astepta nimeni! Cum se vor antrena vedetele de la FCSB si ce anunt face unul dintre favoritii patronului: "Mi-am prelungit contractul!"

Becali a anuntat ca nu se mai gandeste la reluarea antrenamentelor, dar ia o decizie surpriza in plin blocaj cauzat de pandemie.

Intr-un interviu acordat Sport24.gr, Soiledis dezvaluie ca fotbalistii au fost chemati la Bucuresti saptamana viitoare pentru reluarea pregatirilor. Jucatorii se vor antrena in grupuri de cate 6, a anuntat Soiledis. De asemenea, fundasul grec spune ca a acceptat conditiile impuse de Becali pentru un nou contract.

"Revin la Bucuresti marti, vom incepe sa ne antrenam in grupuri de cate 6. Steaua e o echipa mare, avem conditii fantastice in cantonament. Oamenii sunt minunati, gazonul e foarte bun, nu avem asa ceva in Grecia. Steaua e o echipa care se lupta la campionat in fiecare an, vor sa mearga in preliminariile Champions League. Becali e un tip excentric, dar nu vine in vestiar sau la terenul de antrenament prea des. L-am vazut de 3 sau 4 ori inainte de marile meciuri. Echipa vrea mereu sa castige, e normal ca el sa vina. Daca ai o problema personala, poti sa ceri sa te vezi cu el. El ii ajuta si pe jucatorii lui, dar si pe cei de la alte echipe. Ii ajuta pe bolnavi, bisericile, face donatii la Muntele Athos. E un tip religios si sunt impresionat de el. Vine mereu cu preoti la terenul de antrenament, ne binecuvinteaza. O data pe luna merge la Muntele Athos. Am semnat pe inca un an cu Steaua, mi s-a spus ca oamenii sunt multumiti de mine si ca voi ramane. Am semnat pentru reducerea salariului cu 50% in urmatoarele 7 luni. Toate echipele vor avea probleme, criza ii va lovi pe toti!", a spus Soiledis, pentru Sport24 din Grecia.