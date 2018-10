Niculescu A TUNAT dupa rusinea de la Botosani: "Trebuie sa intram cu capul in zid! Cine nu va face ce zic eu, sta in tribune!" Cand trebuia sa intre de fapt Grozav

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dinamo a ajuns pentru prima data pe un loc de baraj, lucru care nu s-a mai intamplat vreodata in istoria clubului. Infrangerea cu Botosani a oferit un minim istoric pentru formatia din "Stefan cel Mare".

Claudiu Niculescu trage un semnal de alarma si spune ca de acum inainte cine nu va respecta indicatiile sale, va sta in tribuna. Niculescu a precizat ca planul sau era ca Gicu Grozav sa joace maximum 15 minute, insa modul in care a decurs jocul de la Botosani l-a fortat sa-l trimita in teren pentru 35 de minute.

"Sunt foarte, foarte suparat. Nu ma asteptam la greselile individuale pe care le-am facut. Botosani a avut doar ocazii pe contraatac. Stiam foarte bine jocul lor, dar din pacate i-am ajutat sa isi consolideze acest joc. Cei care nu vor face ceea ce le cer eu sa faca pe teren, vor sta in tribuna. Sunt nemultumit de multi dintre ei. O sa vorbesc cu ei. Uitandu-ma in clasament, e extrem de rusinos. Acum, cu totii, trebuie sa intram cu capul in zid. Nu mai e de gluma. Mie imi e rusine, tuturor trebuie sa ne fie. Dupa ce se reia competitia, trebuie sa aratam ca suntem caractere.

Nu am pregatit sa intre Grozav 35 de minute, credeam ca scorul ne va fi favorabil si vorbisem cu el sa joace 10-15 minute", a declarat Claudiu Niculescu imediat dupa meci.