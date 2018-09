DINAMO - SEPSI 0-0 | Reactia lui Claudiu Niculescu dupa egalul de la debut: "Am avut emotii! Asta nu este locul lui Dinamo!" Promisiune pentru suporteri

Claudiu Niculescu a debutat in Liga 1 pe banca lui Dinamo cu un meci fara goluri contra lui Sepsi.

Noul antrenor al lui Dinamo, Claudiu Niculescu, a vorbit dupa egalul cu Sepsi si s-a declarat multumit doar de faptul ca echipa n-a primit gol. Niculescu le-a transmis suporterilor ca vrea sa-i readuca la stadion.

"Cred ca ne-a lipsit putin norocul, in repriza a doua am dominat. Nu am reusit sa marcam, asta ne-a lipsit in repriza secunda. In prima repriza meciul a fost anost, echilibrat, fara ocazii. Am riscat din minutul 70 cu al doilea atacant. Am avut o repriza a doua mult mai buna. Nu ne-au pus probleme foarte mari, doar la acea faza fixa.



Maine o sa avem analiza, ma nemultumeste rezultatul, e normal sa ma nemultumeasca. Au aratat alta atitudine, si-au dorit foarte mult sa castige acest meci. Din pacate nu am reusit sa spargem defensiva aglomerata a celor de la Sepsi. Avem foarte mult de munca, ne vom concentra doar pe asta. Trebuie sa luam punctele pentru ca trec etapele.



Primul antrenament pe care l-am avut a fost aseara, am lucrat tactic, si defensiv si ofensiv. De saptamana viitoare vom lucra mai mult, dar eu am foarte mare incredere ca ne vom redresa. Singurul lucru imbucurator la meciul de astazi este ca nu am primit gol, defensiva s-a descurcat foarte bine.



Am avut putine emotii pentru ca m-am intors dupa atatia ani pe gazonul unde am facut atatea performante. Am revazut o parte din suporterii care ma incurajau. Imi pare rau ca nu am putut sa le fac o bucurie. Pot sa le promit doar ca jucatorii vor da totul sa urce in clasament pentru ca locul lui Dinamo nu este aici.



Am trait si eu astfel de perioade cand jucam, cand nu sunt rezultate suporterii se indeparteaza. Acesta este unul dintre obiectivele noastre, sa readucem suporterii la stadion.

Cupa Romaniei este un obiectiv pe care ma bazez foarte mult, sper sa nu fie multe grade cu minus la ora meciului de la Miercurea Ciuc. Imi doresc foarte mult sa castigam trofeul" a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.