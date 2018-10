LIVE FC BOTOSANI - DINAMO, ora 21:00! Dinamo poate ajunge la retrogradare daca pierde! Echipele probabile

FC Botosani - Dinamo, ora 21:00, este meciul care incheie etapa a opta din Liga 1.

Dinamo se afla intr-o situatie critica: echipa nu a mai castigat de patru etape si a ajuns pe locul 11 in clasament dupa victoria Concordiei cu FCSB.

Niculescu si-a inceput mandatul pe banca lui Dinamo cu victoria din Cupa Romaniei, 3-1 cu Dacia Unirea Braila, apoi a urmat remiza cu Sepsi de pe teren propriu. Dinamovistii nu au castigat niciun meci in deplasare in acest sezon. Singurul rezultat pozitiv a fost remiza din derby, scor 3-3.

FC Botosani se afla in aceeasi situatie: moldovenii nu au mai castigat in Liga 1 de cinci etape. De altfel, cele doua echipe sunt vecine in partea de jos a clasamentului.

Echipele probabile:

FC Botosani: Pap - Dumitras, A. Burca, G. Miron, Patache - J. Rodríguez, Oaida, Karaboue, Golofca - Ongenda, M. Roman

Dinamo: Penedo - Corbu, Grigore, M. Popescu, Mezague - Nistor, Gomelt - Hanca, Cooper, Salomao - Subotic