Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară în etapa cu numărul șase din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, moldovenii au înregistrat toate cele trei puncte.

Bogdan Andone exultă după Botoșani - Dinamo: ”Extraordinar”

Bogdan Andone a reacționat după meci și a specificat că a fost o victorie dramatică. De asemenea, antrenorul botoșănenilor a punctat că se bucură pentru reușita lui Sebastian Mailat și că echipa s-a obișnuit deja cu presiunea în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

”O victorie dramatică, dar importantă. Cea mai importantă este credința băieților în echipă. În alte meciuri am pierdut pe final, azi Dumnezeu ne-a dat punctele înapoi. Nu vreau să mai discut subiectul ăsta (n.r. despre eliminarea sa din prima repriză), dar la noi nu prea poți să ai dialog cu arbitrii.

Le-am transmis (n.r. jucătorilor) că trebuie să avem multă răbdare, că trebuie să avem încredere să jucăm până la fluierul final al arbitrului. Mă bucur pentru Mailat că are trei goluri în trei meciuri. Am făcut un pas important azi. Suntem obișnuiți cu presiunea asta. Am spus-o, am încercat să nu pun eu presiune pe băieți.

Atmosfera a fost extraordinară. Le mulțumesc suporterilor. Le dau încredere jucătorilor. Îi rog să vină și la meciul de la Ploiești”, a spus Bogdan Andone după meci.

FC Botoșani ocupă locul 13 cu 21 de puncte, la egalitate cu Poli Iași, care are însă un meci în minus. Dinamo se situează pe 15 cu 20 de puncte, iar FCU Craiova e ”lanterna roșie” a Superligii României cu 19 puncte.