Meciul a fost plin de incidente și a fost întrerupt în repetate rânduri. Cea mai lungă întrerupere a venit pe finalul primei reprize, când suporterii lui Dinamo au scos cablul de alimentare a monitorului VAR într-un moment în care arbitrul Gabriel Mihuleac ar fi trebuit să revadă faza la care ulterior a dictat penalty în favoarea ”lupilor”.

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Sergiu Hanca a venit la declarații după victoria cu Dinamo. Hanca se aștepta la un meci extrem de dificil și a recunoscut că, înaintea partidei, i-a mărturisit unui apropiat că își dorește să o învingă pe Dinamo, dar vrea ca echipa lui Nuno Campos să devină campioana României.

”E un meci cu final fericit, știam că va fi dificil. Dinamo nu pierduse niciun punct pe teren propriu. Mi-aș fi dorit mai mult să jucăm pe Arenă, e o atmosferă mai frumoasă, te simți mai fotbalist. Cred că a fost un meci bun de ambele părți, două echipe care au jucat fotbal, se pare că am fost mai inspirați. Mă bucur foarte mult. Să joc împotriva lui Dinamo e întotdeauna un meci special. Chiar vorbeam cu cineva înainte de meci și mă întreba ce mi-aș dori. Am zis că mi-aș dori să îi bat și să ia ei titlul”, a spus Sergiu Hanca după meci.

Hanca a vorbit și despre momentul în care fanii lui Dinamo au defectat monitorul VAR după ce au tras cablul de alimentare. Fotbalistul Petrolului a dezvăluit ce a discutat cu centralul Gabriel Mihuleac.

”Sincer, nu aș da vina pe ei. Aș da vina pe cine a organizat și a pus acel monitor în fața lor. Sunt suporteri, e normal să aibă reacție, de asta vin la meciuri. Puteau să pună monitorul undeva între băncile de rezerve și să fie mai ferit. La un moment dat era vorba să se uite pe telefon. Nu ai cum să te uiți pe telefon. Suntem în 2026, într-o eră digitală și nu putem avea sistemul mai protejat... Numai la noi se pot întâmpla astfel de lucruri. Am stat prea mult, am înțeles că s-a scos din priză. Că de ce s-a pus acolo... Păi pune-l dincolo (n.r. râde).

Arbitrul a arătat VAR-ul, era o discuție că, dacă nu e ofsaid, sunt șanse mari să fie penalty. El, dacă a arătat VAR-ul și apoi nu a putut să îl vadă, a zis 'Dacă am arătat VAR, trebuie să mă duc la VAR. Că așteptăm până se pune în funcțiune monitorul sau îl văd pe telefon, trebuie să îl văd'. Pe telefon nu era prea ok, pentru că una e să vezi pe un telefon mare, alta e să vezi pe telefon. Cred că a luat decizia corectă”, a continuat Hanca.

Sergiu Hanca a mărturisit că parcursul foarte bun pe care Petrolul îl are în această stagiune i se datorează în totalitate antrenorului portughez Ricardo Sousa care, conform spuselor lui Hanca, a transformat-o din temelii pe Petrolul.

”La început de sezon, toți eram sceptici. Eram doar doi-trei jucători vechi, în rest doar copii. Așteptam să vină transferuri. Obiectivul nostru a fost evitarea retrogradării, a fost situația financiară cu insolvența, toți am acceptat și ne-am înhămat la muncă. A venit un nebun în sensul bun al cuvântului, care ne-a spus că vom face lucruri mari și vom avea o echipă competitivă. Nu este o întâmplare ce a creat. Avem rapoarte foarte bune, avem o identitate, nu am mai văzut demult un vestiar atât de apropiat”, a încheiat fotbalistul.