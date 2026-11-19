Fostul jucător al roș-albaștrilor va avea un partener neașteptat.
Florin Tănase pregătește un ”tun” de 30 de milioane de euro! Fostul căpitan al lui FCSB are un partener neașteptat
Florin Tănase, fostul căpitan al lui FCSB, care a ajuns la Omonia Nicosia după un conflict cu Lucian Filip, pregătește o lovitură financiară de proporții.
Dumitru Dragomir face afaceri cu Florin Tănase, iar cei doi urmează să colaboreze la construirea unui complex rezidențial cu 303 apartamente. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal va încasa un sfert din valoarea proiectului.
Fostul șef de la Ligă a dezvăluit cum a ajuns să colaboreze cu Florin Tănase, chiar dacă inițial plănuia să investească de unul singur.
”Eu am un proiect acum în care vrea Tănase să intre. I-am zis fiului meu: 'Băi, fratele meu, hai să vedem. Dacă vrei să i-l dai, dă-i. Dacă nu, nu!'. E vorba de 303 apartamente într-o zonă demențială care va fi ca Nordului.
Tănase discută cu fiul meu, iar el hotărăște. La un moment dat i-am zis lui fiu-miu: 'Hai, măi tată, să-l facem noi!'. Apoi mi-a zis: 'Începem acum 3, ăla e al 4-lea, duci? Că eu stau pe șantier'. Eu i-am zis: 'Bă, nu!'”, a spus Dragomir, conform Fanatik.
Dragomir susține că fotbalistul se va ocupa de construcția propriu-zisă, în timp ce el va pune la dispoziție terenul și actele necesare dezvoltării proiectului. Pentru asta, Dumitru Dragomir ar încasa 25% din valoarea proiectului.
”El să facă și mie să-mi dea cât spune notarul. (n.r. Ce valoare are proiectul cu Tănase?) 30 de milioane de euro. (n.r. Cât vei primi de la Tănase?) Un procent de până în 25%. (n.r. Din ce se dă 25%?) Din valoarea proiectului! De exemplu, la 303 apartamente, mie îmi dă 70-75 de apartamente”, a adăugat Dragomir.
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