Echipele CSM Corona Braşov (foto), HC Dunărea Brăila şi SCM Râmnicu Vâlcea şi-au aflat adversarele din grupele competiţiei feminine de handbal EHF European League, la tragerea la sorţi care a avut loc joi, la Viena.

Dunărea Brăila, în Grupa A

Dunărea Brăila va evolua în Grupa A, alături de echipa daneză Ikast Handbold, de formaţia spaniolă Super Amara Bera Bera şi de formaţia norvegiană Larvik HK.

Ikast a cucerit trofeul în 2023.

Corona Brașov, în Grupa C

Corona Braşov a fost repartizată în Grupa C, alături de echipa franceză JDA Bourgogne Dijon Handball, de formaţia spaniolă Malaga Costa del Sol şi de echipa maghiară MOL Esztergom, ocupanta locului 4 în sezonul trecut.

Dijon este deţinătoarea trofeului.

SCM Râmnicu Vâlcea, în Grupa D

SCM Râmnicu Vâlcea va evolua în Grupa D, din care mai fac parte echipa germană Thuringer HC, formaţia suedeză IK Savehof şi echipa portugheză Benfica Lisabona.

HC Thuringer a câştigat trofeul în 2024 şi a jucat finala în sezonul trecut.

Grupa B le cuprinde pe DVSC Skyline (Ungaria), Lokomotiva Zagreb (Croaţia), Tertnes Bergen (Norvegia) şi Viborg HK (Danemarca), clasată pe locul al treilea în stagiunea trecută.

Meciurile din faza grupelor se vor disputa în intervalul 9 ianuarie - 21 februarie 2027, iar primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală. Turneul Final Four va avea în perioada 8-9 mai, scrie Agerpres.