FCSB traversează o perioadă agitată la nivelul băncii tehnice, după ce a ratat prezența în play-off și s-a despărțit într-o perioadă scurtă de timp atât de cuplul Elias Charalambous - Mihai Pintilii, cât și de Mirel Rădoi. În acest context, Florin Prunea a analizat opțiunile roș-albaștrilor și a dezvăluit pe cine ar alege dacă s-ar afla în conducerea echipei.

Soluția lui Prunea pentru banca roș-albaștrilor

Prunea a susținut că alegerea sa pentru postul lăsat vacant la FCSB ar fi Laurențiu Reghecampf. Totodată, fostul goalkeeper a adus în discuție și poziția managerului general, Mihai Stoica, referitoare la varianta instalării unui tehnician autohton.

„A spus MM că pleacă dacă va fi adus un antrenor român. Pe cine să pui? Bine, dacă aș fi eu acolo, l-aș pune pe Reghecampf. Eu zic că ar veni”, a spus Florin Prunea, potrivit iAMsport.

Laurențiu Reghecampf o pregătește în prezent pe Al-Hilal Omdurman, formație din Sudan pe care a preluat-o în vara anului trecut, însă Florin Prunea este convins că antrenorul român ar accepta o revenire la clubul condus de Gigi Becali.