Vrea sa fie presedintele Romaniei si patron la Dinamo! Candidatul la prezidentiale care anunta: "Am facut oferta pentru 50.1% din actiuni. Dau 500.000 garantie bancara"

Viorel Catarama, candidat la presedintia Romaniei, anunta ca a trimis o oferta pentru cumpararea lui Dinamo.

Viorel Catarama (64 de ani), candidat la presedintia Romaniei, vrea sa fie patron la Dinamo. Afaceristul sustine ca a trimis o oferta pentru achizitionarea a 50.1% din actiuni.

Catarama: "Am vazut oferta, i-am trasmis lui Negoita ca vreau sa cumpar"

Viorel Catarama spune ca a trimis deja o oferta catre Ionut Negoita.

"Am vazut oferta. I-am trimis ca vreau sa cumpar 50.1% din actiuni. Am pregatit o garantie bancara de 500.000 euro. Nu il fortez pe domnul negoita. Am facut act de declaratia oficiala a dumenalui. Am citit in ProSport afirmatiile si am facut direct catre dumnealui, prin intermediul Facebook.

Este o oferta foarte tentanta si cred ca este o afacere foarte buna. Sunt om de afaceri. Deocamdata am pregatit acea garantie pentru semnarea contractului in acele conditii anuntate.

O sa facem un audit pentru a vedea exact ce cumparam. Afacerea pare foarte rentabila. Nu stiu ce este in interiorului clubului, nu stiu ce va spune auditul, dar nu cred ca datele vor fi de natura fundamentala sa schimbe soarta unor negocieri", a spus Catarama, potrivit ProSport.

Catarama: "Sunt dinamovist de mic!"

Viorel Catarama s-a nascut la Bacau, dar spune ca este dinamovist de mic copil.

"Eu il iau in calcul si pe Mircea Lucescu, daca vrea sa se implice. Ar fi un sprijin extraordinar, cu experienta pe care o are. Este o chestiune de negociere pentru a aduce toti dinamovistii alaturi de acest club, pentru a se relansa spre marea performanta. Ma bazez pe sprijinul tuturor dinamovistilor.

Eu, de mic copil, am fost dinamovist. Am crescut la Bacau, acolo exista o echipa-fanion, Dinamo Bacau. Am apreciat si alte echipe romanesti cu performante in cupele europene, ca Rapid, Steaua sau FCSB, dar Dinamo mi-a fost mereu aproape de suflet", a mai spus Catarama.

Conform declaratiei sale de avere, Catarama are 56 de tablouri in valoare de 2 milioane euro, 14 statui in valoare de 300 mii euro, vase decorative in valoare de 100 mii euro. El detine ceasuri si bijuterii de 658 mii euro.

Viorel Catarama are depozite bancare si in fonduri de investitii de 253 mii lei, 115 mii franci elvetieni, 20 mii dolari si 15 mii euro.

El mai detine doua case, mai multe spatii comerciale si cateva masini de lux.