EXCLUSIV | Cel mai negru scenariu pentru dinamovisti: "Sa nu ajunga sa-l planga pe Negoita cum il plang rapidistii pe Copos!" Singurul plan cu sanse reale de reusita

Cristi Munteanu, fost portar al lui Dinamo, se teme ca Dinamo ar putea ajunge in situatia Rapidului. El spune ca acest lucru ar insemna o mare problema pentru intreg fotbalul romanesc si ar putea duce la un colaps financiar.

Cristi Munteanu, fost portar al lui Dinamo, acum oficial al Otelului Galati, spune ca Dinamo ar mai putea avea o luna de trait. El nu crede intr-o figura Mesianica care sa o preia pe Dinamo de la Negoita si spune ca poate singurul scenariu pentru salvarea echipei este reprezentat de o "alianta a dinamovistilor". Munteanu avertizeaza: "S-ar putea sa il regrete pe Negoita cum il regreta rapidistii pe Copos".

Cristi Munteanu: "Sa n-ajunga sa il planga pe Negoita! Dinamo o va lua fie foarte in sus, fie foarte in jos"

"Eu cred ca exista posibilitatea ca in momentul acesta ca echipa sa o ia ori foarte in sus, ori foarte in jos. Acesta este adevarul. Imi e teama sa nu ajungem sa il plangem pe Negoita cum l-au plans rapidistii pe Copos. Sau constanteii pe Bosanceanu si vasluienii pe Porumboiu.

Varianta este sa se uneasca dinamovistii cu putere financiara si suporterii, sa-si faca abonamente socios. Atunci echipa s-ar lupta pentru mentinere asa, nu pentru Play Off sau mai stiu eu ce.

Negoita s-a saturat de cat a fost injurat.



Si suporterii au dreptate, ca Dinamo se zbate de 7 ani in mediocritate.

E un moment zero, iar intr-o luna o sa stim in ce directie o ia clubul asta. Depinde foarte mult si de suporterii lui Dinamo, care intr-adevar daca tin si iubesc aceasta echipa vor face mai mult decat sa scrie pe retelele de socializare. Sa vina la meciuri, sa plateasca bilete, pentru ca din banii lor echipa isi va continua activitatea.

E si campanie electorala, domnul Catarama e implicat. Poate fi strategie de campanie. Sau poate chiar e un om potent care o poate ajuta pe Dinamo. Dar nu conteaza in acest moment asta, tot ce conteaza este ca echipa sa nu ajunga rau.



La ce s-a intamplat cu echipele de traditie din fotbalul romanesc, pentru ca 90% dintre fostele forte sunt in liga a doua... Dinamo era singura fara probleme de identitate. Daca si Dinamo va avea astfel de probleme, LPF si FRF au de suferit. Ca daca nu mai ai nici Dinamo in prima liga, nu stiu cat interes va mai exista. Putem asista la un colaps al fotbalului romanesc", a spus Cristi Munteanu la PRO X.