CUPA ROMANIEI | FORESTA SUCEAVA - DINAMO LIVE 19:30! Reeditarea unui meci nebun de acum 19 ani! "Cainii" vor sa se razbune, Foresta vrea sa produca o noua surpriza! Echipele probabile

Acum 19 ani cele doua echipe oferau un meci demn de povestit nepotilor. Dinamo o conducea in Stefan cel Mare pe Foresta cu 4-0 in minutul 47, insa nimeni nu se gandea la ceea ce avea sa urmeaze. Foresta a revenit miraculos si a castigat meciul 5-4. Astazi cele doua echipe se intalnesc din nou intr-un meci contand pentru optimile Cupei Romaniei.

Dinamo este neinvinsa de 4 meciuri in campionat si vine cu un moral bun la Suceava pentru confruntarea din aceasta seara. In ultimul meci, formatia antrenata de Dusan Uhrin jr, s-a impus cu 3-2 pe teren propriu in fata celor de la Viitorul.

Foresta Suceava se afla pe locul 4 in clasamentul seriei 1 din Liga a 3-a cu 20 de puncte dupa 10 etape. In ultimul meci, Foresta a castigat cu 4-2 pe terenul celor de la ACS Univeristatea Dunarea de Jos Galati.

Marin Barbu: "Dinamo va sufla si in iaurt sa nu aiba loc iar o surpriza!"



Antrenorul sucevenilor de la meciul de acum 19 ani cand Foresta a reusit un rezultat spectaculos a rememorat cateva amintiri de la acea partida.

"Dinamo va sufla si in iaurt sa nu aiba loc iar o surpiza! E un meci special pentru Suceava, dupa calculele hartiei o surpriza ar fi greu de analizat. Nu mai e echipa din anii 2000 a Forestei. Noi am suferit dupa cooperativa, daca stam bine sa ne gandim. In turul acelui sezon in care am batut-o pe Dinamo am terminat pe cinci, iar in retur, nu stiu cum se facea ca aveam doar arbitri din Galati", a spus Marin Barbu.

Echipele probabile:



Foresta: Ailenei-Druga, Mateciuc, Celeadnic, Sumanariu-Cerlinca, Cainari, Rigoni, Stanescu-Martin, Hagiu

Dinamo: Straton-Moura, Klimavicius, Grigore, Corbu-Filip, Rauta, Sorescu, Nistor, Moldoveanu