Interiștii vin după o eliminare rușinoasă în UCL împotriva celor de la Bodo Glimt, scor general 2-5, iar campionatul devine acum obiectivul numărul unu pe San Siro.

Echipe probabile:

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Bonny.

Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Bonny. Genoa (3-4-1-2): Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson – Baldanzi – Ekuban, Colombo.

Inter are liniștea oferită de cele 10 puncte care o despart de urmăritoarea și totodată marea rivală din oraș, AC Milan, echipă clasată pe locul secund.

Mutarea inspirată făcută de Genoa

“Grifonii” au mutat bine pe banca tehnică cu Daniele De Rossi pe parcursul campionatului și usor au urcat în clasament, ajungând în acest moment pe poziția a 14 a.

Cristi Chivu îl conduce cu 1-0 la meciurile directe pe De Rossi.

În ultimele 10 meciuri directe, Genoa nu a reușit decât 3 egaluri. Inter are 7 victorii!

Casele de pariuri o dau mare favorită pe Inter, cu o cotă de 1.30.

Genoa are 8.50 la victorie.

În deplasare, Genoa a scos puncte la Cremonese, la Parma, la Udinese sau chiar la rivala AC Milan.

Michael Fabbri de 42 de ani, va conduce partida de azi, arbitru care acordă 4,79 cartonașe galbene pe meci, și 0,27 roșii.

Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X.