Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul

Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute

Gigi Becali s-a dezlănțuit și a numit vinovații pentru situația complicată de la FCSB: „Fac toate drăciile”

Favoritele au câştigat pe linie primele meciuri din sferturile de finală ale Ligii Naţionale de baschet feminin.

VIDEO Sepsi Sfântu Gheorghe - Poli Timișoara 123-35

Campioana ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a surclasat-o pe CSU Politehnica Timişoara cu 123-35, în Sepsi Arena, în primul meci al seriei.

Domonique Raquel Davis, cu 22 puncte, 12 recuperări, Reagan Lisy Bass, cu 17 p, 17 rec, şi Beatrix Meresz, 17 p, 12 rec, au fost cele mai bune de la învingătoare.