Favoritele au câştigat pe linie primele meciuri din sferturile de finală ale Ligii Naţionale de baschet feminin.
VIDEO Sepsi Sfântu Gheorghe - Poli Timișoara 123-35
Campioana ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a surclasat-o pe CSU Politehnica Timişoara cu 123-35, în Sepsi Arena, în primul meci al seriei.
Domonique Raquel Davis, cu 22 puncte, 12 recuperări, Reagan Lisy Bass, cu 17 p, 17 rec, şi Beatrix Meresz, 17 p, 12 rec, au fost cele mai bune de la învingătoare.
VIDEO Rapid - Agronomia București 126-35: Claudia Cuic a marcat 34 de puncte
CS Rapid Bucureşti a învins-o şi mai clar pe CS Agronomia Bucureşti, cu 126-35, în Sala Rapid.
Claudia Cuic, ”Miss baschet” (vezi galeria foto de mai sus), a fost MVP-ul gazelor, cu 34 p, 7 rec, 4 pase decisive, Taylor Janee Murray a reuşit un triple-double, 11 p, 10 rec, 11 pd, Oceana Paulina Hamilton s-a evidenţiat cu 24 p, 9 rec, iar Annemarie Godri Părău, cu 17 p, 11 pd.
FCC Baschet UAV Arad a dispus de Sportul Studenţesc Leii Bucureşti cu 83-72, în Sala Victoria.
Juliunn Redmond s-a remarcat cu 23 p, 5 rec, 5 pd, iar Taisheka Aquarius Porchia, cu 23 p, 12 rec, de la gazde.
Anisia Ştefania Constantinescu a reuşit 21 p, 4 rec pentru Sportul.
Vicecampioana CSM CSU Târgovişte a învins-o pe CS Universitatea Cluj-Napoca cu 71-46, în Sala CSŞ ''Ioan Valerian''.
Gabriela Irimia, cu 10 p, 14 rec, 5 pd, şi Bianca Nan, 10 p, 11 rec, 5 pd, au fost cele mai bune de la gazde.
Seriile din sferturi au loc după sistemul cel mai bun din trei partide.
Sâmbătă au loc partidele Sportul Studenţesc Leii Bucureşti - FCC Baschet UAV Arad (Sala Victoria - Arad, 17:00) şi CSU Politehnica Timişoara - ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe (Sepsi Arena - Sfântu Gheorghe, 12:00), informează Agerpres.