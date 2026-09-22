Într-un interviu acordat publicaţiei "The Athletic", starul francez a recunoscut că, înainte de a se transfera la Paris Saint-Germain, a fost foarte aproape să ajungă pe Anfield Road pentru a evolua sub comanda lui Jurgen Klopp la Liverpool.

Kylian Mbappe a fost aproape de a semna cu Liverpool

"S-a întâmplat acum mult timp, când eram la Monaco. A trebuit să iau o decizie şi am fost foarte aproape să mă alătur celor de la Liverpool.

Mama mea era o mare admiratoare a lui Klopp şi aceasta era destinaţia ei preferată; îşi dorea să merg acolo", a spus Mbappe.

"Nu am dat curs ofertei pentru că îmi doream să joc în oraşul meu natal, Paris. Nu voiam să plec din ţară până nu mă maturizam puţin, dar, într-adevăr, mama tot spunea: 'Liverpool - vei juca pe Anfield; va fi extraordinar pentru tine”, a menţionat el, potrivit Agerpres.

În cadrul interviului, Mbappe a recunoscut că mama sa chiar a călătorit la Liverpool pentru a începe negocierile cu clubul şi a fost încântată de ceea ce a văzut acolo.

"A mers la Liverpool şi s-a îndrăgostit de acel loc. A asistat la câteva meciuri pentru a simţi atmosfera şi pentru a-şi imagina cum ar fi fost să joc pe acel stadion", a povestit Mbappe. Chiar fotbalistul s-a întâlnit cu Klopp la acea vreme, însă nu s-a ajuns la nicio înţelegere, iar în cele din urmă a semnat cu PSG.