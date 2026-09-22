Robotul, inspirat de celebrul T-800 din „Terminator”, a fost controlat de la distanță de un pilot uman și a reușit să-l trimită la podea pe adversarul său. VEZI VIDEO MAI JOS

Lupta dintre Frankie LaPenna și un robot umanoid, organizată pe 18 septembrie la San Francisco de compania REK, a devenit virală în ultimele zile.

Moroșanu: „Cu o pălitură moldovenească îi sar toate circuitele”

Cătălin Moroșanu a văzut imaginile și a comentat pentru PRO TV și Sport.ro. Fostul luptător nu s-ar teme de o confruntare cu robotul.

„Eu zic că dacă-i dădeam pălitura moldovenească, un overhand de stânga în circuite, îi săreau toate cipurile din cap. Îți spun sincer, îi dădeam fix la unitatea centrală. Acolo îl loveam. Așa, pe picioare e greu, să-i dai un low kick ceva.

Pe viitor, ne trezim că nu mai facem lupte de K-1, facem lupte de roboți. O să vezi oameni care se bat cu roboții, o să vină și cyborgi. Trăim într-o lume pe care înainte o credeam ireală și acum devine din ce în ce mai reală”, a spus Moroșanu pentru PRO TV și Sport.ro.

„Nu știu dacă este real, asta mă intrigă pe mine. Îi dau la circuite, plus că am văzut că nu avea viteză foarte mare. Loviturile le dădea în reluare. Alea pe brațe le vedeai de la un kilometru”, a mai spus Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 42 de ani, s-a retras în 2021 după o carieră de 16 ani. A strâns 56 de lupte în kickboxing, cu 45 de victorii, dintre care 26 prin KO.