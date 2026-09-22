Căpitanul lui Dinamo a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro, după o creștere de 500.000 de euro față de luna iulie. Noua cotă a fost publicată pe 22 septembrie 2026.

Cîrjan a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, după despărțirea de Arsenal, iar la acel moment era cotat la doar 350.000 de euro. În mai puțin de doi ani și jumătate, valoarea sa de piață a crescut de zece ori.

Cătălin Cîrjan, cea mai mare creștere de cotă din Superliga

Mijlocașul de 23 de ani a început bine actualul sezon. În 10 meciuri disputate în toate competițiile, Cîrjan a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.