Căpitanul lui Dinamo a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro, după o creștere de 500.000 de euro față de luna iulie. Noua cotă a fost publicată pe 22 septembrie 2026.
Cîrjan a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, după despărțirea de Arsenal, iar la acel moment era cotat la doar 350.000 de euro. În mai puțin de doi ani și jumătate, valoarea sa de piață a crescut de zece ori.
Cătălin Cîrjan, cea mai mare creștere de cotă din Superliga
Mijlocașul de 23 de ani a început bine actualul sezon. În 10 meciuri disputate în toate competițiile, Cîrjan a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.
În top 5 cele mai mari creșteri de cotă din Superliga, Dinamo are patru reprezentanți. Alaa Bellaarouch a urcat cu 450.000 de euro, până la 850.000, Nikita Stoinov a crescut cu 300.000, până la 1,8 milioane, iar Andrei Mărginean a ajuns la un milion de euro, după o creștere de 300.000. Constantin Grameni, de la Rapid, completează topul, cu o creștere de 300.000 de euro, până la 1,6 milioane.
Cîrjan are 96 de apariții pentru Dinamo, cu 19 goluri și 10 pase decisive. În total, la nivel de club, are 178 de meciuri, 27 de goluri și 15 assisturi.
Dinamo este lider în Superliga, cu 23 de puncte. După pauza competițională, „câinii” vor juca în deplasare cu Sepsi OSK, în etapa #11. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.