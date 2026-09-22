NEWS ALERT 3.500.000 de euro pentru Cătălin Cîrjan

3.500.000 de euro pentru Cătălin Cîrjan Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transfermarkt a actualizat valorile de piață ale fotbaliștilor din Superliga, iar Cătălin Cîrjan este jucătorul cu cea mai mare creștere de cotă din campionatul României.

TAGS:
Catalin CirjanDinamocota de transfer
Din articol

Căpitanul lui Dinamo a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro, după o creștere de 500.000 de euro față de luna iulie. Noua cotă a fost publicată pe 22 septembrie 2026.

Cîrjan a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, după despărțirea de Arsenal, iar la acel moment era cotat la doar 350.000 de euro. În mai puțin de doi ani și jumătate, valoarea sa de piață a crescut de zece ori.

Cătălin Cîrjan, cea mai mare creștere de cotă din Superliga

Mijlocașul de 23 de ani a început bine actualul sezon. În 10 meciuri disputate în toate competițiile, Cîrjan a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

În top 5 cele mai mari creșteri de cotă din Superliga, Dinamo are patru reprezentanți. Alaa Bellaarouch a urcat cu 450.000 de euro, până la 850.000, Nikita Stoinov a crescut cu 300.000, până la 1,8 milioane, iar Andrei Mărginean a ajuns la un milion de euro, după o creștere de 300.000. Constantin Grameni, de la Rapid, completează topul, cu o creștere de 300.000 de euro, până la 1,6 milioane.

Cîrjan are 96 de apariții pentru Dinamo, cu 19 goluri și 10 pase decisive. În total, la nivel de club, are 178 de meciuri, 27 de goluri și 15 assisturi.

Dinamo este lider în Superliga, cu 23 de puncte. După pauza competițională, „câinii” vor juca în deplasare cu Sepsi OSK, în etapa #11. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
ARTICOLE PE SUBIECT
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
ULTIMELE STIRI
„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu
„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu
Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”
Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”
Cătălin Moroșanu n-are frică și s-ar bate 1 la 1 cu un robot: „Cu o pălitură moldovenească îi sar toate circuitele”
Cătălin Moroșanu n-are frică și s-ar bate 1 la 1 cu un robot: „Cu o pălitură moldovenească îi sar toate circuitele”
Mutu, în locul lui Bergodi?! U Cluj a dat răspunsul pe loc
Mutu, în locul lui Bergodi?! U Cluj a dat răspunsul pe loc
Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”
Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Andrei Nicolescu a anunțat transferul la Dinamo: ”Va veni la noi 100%”

Andrei Nicolescu a anunțat transferul la Dinamo: ”Va veni la noi 100%”



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”
Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”
Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”
Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”
„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu
„Ni-l dorim foarte tare!” FCSB intră în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu
Kylian Mbappe a fost aproape de a semna cu altă echipă: ”Mama își dorea să merg acolo”
Kylian Mbappe a fost aproape de a semna cu altă echipă: ”Mama își dorea să merg acolo”
Mutu, în locul lui Bergodi?! U Cluj a dat răspunsul pe loc
Mutu, în locul lui Bergodi?! U Cluj a dat răspunsul pe loc
Alte subiecte de interes
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
România, cel mai slab cotat lot din Grupa E! Lotul "tricolorilor", de 5,5 ori mai ieftin decât al Belgiei
România, cel mai slab cotat lot din Grupa E! Lotul "tricolorilor", de 5,5 ori mai ieftin decât al Belgiei
Cele mai mari 10 cote de transfer ale jucatorilor din Liga 1. 5 fotbalisti de la FCSB si 5 de la CFR Cluj, in top
Cele mai mari 10 cote de transfer ale jucatorilor din Liga 1. 5 fotbalisti de la FCSB si 5 de la CFR Cluj, in top
CITESTE SI
Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

stirileprotv Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

stirileprotv Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

stirileprotv Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!