Dinamo are un start perfect în acest sezon din Superligă și este lider înaintea pauzei competiționale prilejuite de meciurile naționalei.

Unul dintre oamenii de bază și vârfurile echipei este, fără îndoială, portarul Alaa Bellaarouch, convocat acum la naționala Marocului, devenită în ultimii ani o forță în fotbalul mondial.

Cum Bellaarouch este doar împrumutat de Dinamo de la Sporting Braga, ”câinii” se gândesc deja la o variantă viabilă de înlocuitor, iar primul nume se află chiar în curtea clubului - Codruț Sandu, care în continuare este împrumutat la Corvinul Hunedoara, unde joacă meci de meci.

Codruț Sandu, portar de viitor și la Dinamo

”Codruț Sandu este monitorizat cu atenție. A participat alături de noi la cantonamentele din vară și din iarnă. Decizia finală va fi una tehnică, încă nu știm. În principiu, vara viitoare va veni la noi 100%. Oferim credibilitate profesionistului de pe pătrățica lui.

Dacă ne atingem țintele pentru anul viitor, vom avea nevoie de 2-3 portari care să sară din bară-n bară. Dacă sezonul viitor va fi așa cum ne dorim, vor fi multe partide de disputat, multe meciuri în care minutele se vor împărți.

Ceea ce face Codruț Sandu acum este parte din proiectul nostru. Ne-am asigurat atât anul trecut, cât și anul acesta, că el va apăra la un nivel care să-l aducă acolo unde ne dorim.

În plus, știm că metoda de antrenament de la Corvinul este cea pe care o dorim pentru dezvoltarea sa”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la televiziunea Prima Sport.