Mutu, în locul lui Bergodi?! U Cluj a dat răspunsul pe loc

U Cluj a fost surpriza frumoasă din fotbalul românesc în stagiunea precedentă. Ardelenii au încheiat pe poziția a doua în SuperLiga, iar în Cupa României au cedat la lovituri de departajare în finală.

Adrian Mutu, în locul lui Cristiano Bergodi la U Cluj?!

Ardelenii au făcut o figură frumoasă în cupele europene, însă atât Dinamo Kiev, cât și Brann au fost peste nivelul elevilor lui Cristiano Bergodi. Pe lângă eliminarea din competițiile continentale, U Cluj a debutat slab în campionat, însă ultimele două victorii au contribuit mult la urcarea pe locul 5 în SuperLigă.

În acest context, fanii s-au întrebat care este viitorul italianului pe banca tehnică. Mai mult decât atât, în zona publică au apărut diverse zvonuri care indicau faptul că Adrian Mutu este înlocuitorul lui Cristiano Bergodi.

Pentru a clarifica această situație, Radu Constantea a avut un mesaj clar: nu se pune problema ca U Cluj să își schimbe antrenorul. Oficialul ardelenilor a mărturisit că și-ar fi dorit mai multe puncte acumulate, însă echipa dă semne de revenire.

“Nu discutăm... Sunt multe articole care apar, dar cele din ultima perioadă legate de situaţia lui Bergodi n-au nicio legătură cu realitatea.

La ora actuală suntem pe poziţie de play-off, dar nu putem face analize intermediare. Cu cele trei puncte pierdute cu Petrolul am fi fost astăzi într-o zonă confortabilă, dar în trecut am avut perioade mult mai proaste şi putem spune că suntem mulţumiţi de evoluţie, cu o mică paranteză că cele trei puncte erau bune”, a declarat Radu Constantea, potrivit Prima Sport.