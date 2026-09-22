EXCLUSIV „Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște”

„Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște” Superliga
SPORT.RO
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Florin Gardoș a vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj.

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Din articol

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj

Deși a scris istorie la FCSB, Nicolae Stanciu s-ar fi înțeles deja cu U Cluj. Această mutare este una importantă, în contextul în care mijlocașul este căpitanul echipei naționale.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 22 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Bogdan Lobonț și Florin Gardoș.

Bogdan Lobonț a abordat venirile lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă la U Cluj: „Două bombe de mercato! În primul rând, trebuie să ne uităm la vârsta jucătorilor. Ideea asta îmi place: ca eu să semnez cu un jucător care vine în următoarea fereastră de transferuri. Dacă am ajuns la un acord cu el, pot să îl anunț. E o noutate pentru fotbalul nostru; în Europa, în top 5 campionate se folosește des. Dacă se materializează sosirea celor doi, înseamnă că trebuie să așteptăm luna noiembrie”.

Florin Gardoș nu s-a arătat surprins de alegerea lui Stanciu. Motivul? Modul în care s-a comportat Gigi Becali cu foștii jucători reveniți la FCSB: „Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB. Mă gândesc că se uită la ce s-a întâmplat cu foștii jucători care s-au întors. Aici mă refer la Chiri... am auzit declarațiile: «Mă bucur că s-a accidentat». Sunt lucruri care nu se fac. Se duce la Cluj, probabil că s-a gândit că e aproape de casă — e din Alba Iulia — și că o să aibă liniște.

Văd că dă gol după gol, îi merge foarte bine în China. Am văzut chiar și o scenografie din partea suporterilor. Mi se pare mare lucru să facă asta fanii pentru tine. Ok, are 33 de ani, dar e jucător de echipă națională”.

  • Nicolae stanciu
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Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 87 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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