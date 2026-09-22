Laurențiu Reghecampf (51 de ani) ar urma să revină în România din Tunisia miercuri sau joi, așa cum a anunțat Gigi Becali, și va avea mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a lucra cu noii săi elevi, cât timp campionatele vor fi întrerupte pentru meciurile echipelor naționale.

Gigi Becali: ”Reghecampf ajunge mâine-poimâine”

La FCSB, Reghecampf va avea un salariu lunar de aproximativ 10.000 de euro, dar va avea bonusuri generoase pentru calificarea în cupele europene. Pentru o eventuală accederea în Liga Campionilor, marele vis al lui Gigi Becali, antrenorul ar urma să primească un milion de euro.

Întrebat despre durata contractului pentru noul antrenor al echipei, Becali s-a limitat să spună că acest detaliu ar urma să fie stabilit în următoarea perioadă, cel mai probabil după ce Reghecampf va ajunge în România.

„Reghecampf cred că ajunge mâine - poimâine. Durata contractului nu am stabilit-o încă. Vedem, vedem", a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.