Echipa masculină de sabie a României, în componenţa Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, a cucerit medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, joi, după ce a învins Ungaria cu 45-39 în finala mică.

Tricolorii erau conduşi categoric după primele două relee, cu 10-1, Aron Szilagyi trecând de Radu Niţu cu 5-2, iar Krisztian Rabb de Răzvan Ursachi cu 5-1. Vlad Covaliu a readus echipa României în meci, după 10-5 cu Bertalan Toth (13-15). George Dragomir, medaliat cu bronz la Europene, a avut o evoluţie foarte bună în confruntarea cu titratul Aron Szilagyi (7-5), reuşind să egaleze scorul general, 20-20. România a preluat conducerea graţie lui Radu Niţu,5-4 cu Toth, dar Ungaria a revenit al cârma meciului după ce Rabb s-a impus cu 6-3 în faţa lui Covaliu Jr. Dragomir (7-2 cu Toth) şi Covaliu (5-2 cu Szilagyi) au adus un avantaj confortabil echipei României, iar Radu Niţu a fost cel care a încheiat meciul (5-5 cu Rabb).