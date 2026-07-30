VIDEO Echipa masculină de sabie a României, medaliată cu bronz la Mondialele de la Hong Kong

Echipa masculină de sabie a României, medaliată cu bronz la Mondialele de la Hong Kong Sporturi
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Performanță pentru scrima românească la Mondialele de la Hong Kong.

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SrimăsabieMondialele de la Hong Kong
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Echipa masculină de sabie a României, în componenţa Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, a cucerit medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, joi, după ce a învins Ungaria cu 45-39 în finala mică.

Tricolorii erau conduşi categoric după primele două relee, cu 10-1, Aron Szilagyi trecând de Radu Niţu cu 5-2, iar Krisztian Rabb de Răzvan Ursachi cu 5-1. Vlad Covaliu a readus echipa României în meci, după 10-5 cu Bertalan Toth (13-15). George Dragomir, medaliat cu bronz la Europene, a avut o evoluţie foarte bună în confruntarea cu titratul Aron Szilagyi (7-5), reuşind să egaleze scorul general, 20-20. România a preluat conducerea graţie lui Radu Niţu,5-4 cu Toth, dar Ungaria a revenit al cârma meciului după ce Rabb s-a impus cu 6-3 în faţa lui Covaliu Jr. Dragomir (7-2 cu Toth) şi Covaliu (5-2 cu Szilagyi) au adus un avantaj confortabil echipei României, iar Radu Niţu a fost cel care a încheiat meciul (5-5 cu Rabb).

Bronz pentru România la Mondial

România, medaliată cu bronz şi anul trecut la Mondialele de la Tbilisi, a intrat direct în turul secund, cu o victorie în faţa Marii Britanii, cu 45-17. În optimi, România a învins Venezuela cu 45-30, iar în sferturi a trecut de Italia cu 45-36, pierzând semifinala cu Coreea de Sud la o singură tuşă, 44-45. În finală, Coreea de Sud va întâlni Franţa.

România încheie competiţia cu două medalii de bronz, una obţinut de Radu Niţu la sabie individual masculin şi alta cucerită de echipa masculină de sabie.

România a participat cu 11 sportivi la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong (22-30 iulie):

Sabie masculin: Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, George Dragomir; antrenori: Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu, Irina Covaliu;

Sabie feminin: Amalia Covaliu, Andreea Lupu, Anastasia Fusea; antrenori: Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu, Irina Covaliu;

Floretă feminin: Andreea Dincă; antrenor: Mihai Dincă;

Spadă feminin: Emma Şonţ, Daria Stănciulescu, Natalia Constantin; antrenor: Octavian Zidaru;

Staff: Mircea Sandu - kinetoterapeut, Simona Răduţu - asistent medical, Alexandru Iscru - psiholog.

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