Patronul de la CFR Cluj a dezvăluit că a refuzat deja propuneri consistente și a setat un prag psihologic de 10 milioane de euro.



Deși atacantul de 23 de ani are doar un gol marcat în actuala stagiune, cota sa rămâne ridicată, iar interesul cluburilor din străinătate este concret. Pe lângă pista americană de la DC United, Varga a confirmat că și Olympique Lyon stă la pândă pentru semnătura internaționalului român.



Finanțatorul din Gruia a explicat că nu este presat să vândă și că preferă să păstreze jucătorul decât să accepte o sumă sub așteptări.



"Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro", a transmis Varga, potrivit GSP.



Mai mult, acesta a dezvăluit că a respins o ofertă tentantă, cu banii jos: "Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin să joace pentru noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric. Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate".



Neînțelegeri la salariu cu americanii



Dincolo de negocierile dintre cluburi, mutarea în MLS la DC United s-a lovit și de pretențiile salariale ale fotbalistului. Clubul american a înaintat o ofertă de transfer de 7 milioane de dolari, însă pachetul salarial propus lui Munteanu, de aproximativ 60.000 de euro pe lună (70.000 dolari), nu a fost pe placul acestuia.



Atacantul solicită un venit lunar de circa 87.000 de euro (100.000 dolari), ceea ce ar însemna un contract anual de peste un milion de euro.



Chiar dacă cifrele din dreptul golurilor nu sunt la nivelul sezonului trecut, când a fost golgheter cu 23 de reușite, Louis Munteanu rămâne un om de bază pentru CFR. El a contribuit decisiv cu 5 pase de gol în cele 11 meciuri jucate, fiind desemnat MVP în victoria categorică împotriva Rapidului, scor 3-0. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 5 milioane de euro.

