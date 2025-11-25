Basarab Panduru a spus tot! Ce s-a întâmplat între Louis Munteanu și Daniel Pancu

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în fața liderului din Superliga, Rapid. A fost a doua victorie a lui Daniel Pancu pe banca „feroviarilor”, după ce debutase cu succesul 1-0 din meciul cu Unirea Slobozia.
Cordea cu o dublă și Korenica au fost marcatorii din această partidă, iar Louis Munteanu a oferit două pase decisive.
Basarab Panduru a sesizat influență lui Daniel Pancu în jocul lui Louis Munteanu
Cu toate că nu a reușit să marcheze, Louis Munteanu a reușit o partidă excelentă și a oferit două assist-uri.
Basarab Panduru a analizat prestația jucătorului de 23 ani și a scos în evidență implicarea pe care o are în joc Munteanu de când a venit Pancu la echipa din Gruia.
„N-a făcut tot campionatul sprintul ăsta. Nu cred că merge să te joci cu Pancu. Îl scoate pe Muhar din lot pentru meciul ăsta. Nu e uşor să-l scoţi pe Muhar din lot. Trebuie să te antrenezi bine ca să joci la el, dar aşa rapid?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj și Pancu nu se poate împotrivi
Daniel Pancu a fost întrebat despre o posibilă plecare în această iarnă a fotbalistului de 23 de ani, după ce la meciul cu Rapid a fost prezent un scouter din Statele Unite ale Americii, iar antrenorul a dat de înțeles că o plecare a lui Louis Munteanu este iminentă.
„Pierderile vor fi enorme pentru calitatea jocului. Clubul a avut întotdeauna resurse și ochi de foarte multe ori la jucători. Vor fi pierderi mari de tot, sincer vă spun.
Sper ca cei din conducere să fie inspirați și să aducă alții în locul lor și să fie de aproape aceeași valoare. Nu pot să intervin, sunt problemele clubului.”, a spus Daniel Pancu.
Atacantul lui CFR Cluj are două goluri și cinci pase decisive în 17 meciuri jucate.
5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.