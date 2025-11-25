Basarab Panduru a spus tot! Ce s-a întâmplat între Louis Munteanu și Daniel Pancu

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în fața liderului din Superliga, Rapid. A fost a doua victorie a lui Daniel Pancu pe banca „feroviarilor”, după ce debutase cu succesul 1-0 din meciul cu Unirea Slobozia.

Cordea cu o dublă și Korenica au fost marcatorii din această partidă, iar Louis Munteanu a oferit două pase decisive.

Basarab Panduru a sesizat influență lui Daniel Pancu în jocul lui Louis Munteanu

Cu toate că nu a reușit să marcheze, Louis Munteanu a reușit o partidă excelentă și a oferit două assist-uri.

Basarab Panduru a analizat prestația jucătorului de 23 ani și a scos în evidență implicarea pe care o are în joc Munteanu de când a venit Pancu la echipa din Gruia.