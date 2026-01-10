Inter a ajuns la șase victorii consecutive în Serie A și a profitat de pașii greșiți făcuți în ultimele etape de contracandidatele la titlu. Echipa lui Cristi Chivu are 42 de puncte, trei deasupra lui AC Milan și patru peste Napoli.

Goran Pandev: "Inter va face un pas mare spre titlu dacă învinge Napoli"



Inter se pregătește acum de derby-ul cu Napoli, programat duminică, de la ora 21:45, pe Stadio Giuseppe Meazza. Goran Pandev (42 de ani), fostul atacant nord-macedonean care a jucat la ambele echipe, a prefațat partida.



"Meciul va fi unul crucial, având în vedere rezultatele din ultima etapă. Dacă Inter va câștiga, va face un pas mare spre titlu. Este o echipă experimentată, care știe cum să gestioneze momentele importante. Mâine vom vedea un meci intens în care Napoli cu siguranță va forța rămânerea în apropierea liderului. Să nu o uităm însă nici pe Milan", a spus Pandev, într-un interviu pentru Corriere dello Sport.

Pandev: "Mă așteptam la impactul lui Chivu. E o persoană inteligentă"



Pandev, coleg cu Cristi Chivu în sezonul istoric 2009/2010, în care Inter a cucerit tripla, a vorbit și despre principala diferență pe care a văzut-o între român și Simone Inzaghi, fostul antrenor al nerazzurrilor.



"Inzaghi avea 13 jucători pe care se baza. În schimb, Chivu are un mod foarte diferit de a privi fotbalul și vrea să îi implice pe toți. Zielinski este cel mai bun exemplu. Chivu a readus un jucător cheie, care a devenit o piesă de bază. Cristian a stat în vestiare uriașe, a fost pregătit de cei mai buni antrenori din lume și știe că trebuie să se bazeze pe tot grupul.



Mă așteptam la acest impact al lui Chivu. Este un persoană inteligentă care s-a înconjurat de persoanele potrivite în staff. De-a lungul carierei sale a fost pregătit de antrenori uriași, precum Capello sau Mourinho, iar acum se vede că a învățat câte ceva de la fiecare. Chivu este genul de persoană care nu se plânge niciodată. Aceasta a fost mereu una dintre calitățile sale", a mai spus Pandev.

