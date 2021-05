"Ne spuneau toti ca suntem batrani!" Reactia lui Burca dupa ce a adus al patrulea titlu consecutiv pentru CFR! Ce a spus despre plecare

CFR Cluj este din nou campioana Romaniei!

CFR Cluj a reusit sa cucereasca al patrulea titlu consecutiv dupa victoria obtinuta pe terenul lui Botosani. Andrei Burca a fost decisiv in meciul cu fosta sa echipa. Fundasul a trimis cu capul spre poarta lui Pap, iar balonul s-a lovit de Tiganasu si s-a dus direct in plasa.

Este al doilea meci in care Burca este decisiv in playoff, dupa ce a inscris in prelungiri cu FCSB, aducand un punct important echipei sale.

La finalul meciului, Burca, cel care isi trece al doilea titlu consecutiv in palmares a vorbit despre reusita echipei, iar cand a fost intrebat despre viitorul sau, a spus ca vrea sa se bucure de victorie.

"Am reusit sa luam 4 campionate la rand, nu stiu daca a mai reusit cineva dupa Revolutie asta. Au fost doua meciuri importante dupa infrangerea cu Sepsi, stiam ca daca facem 6 puncte avem mari sanse sa fim campioni.

Ma bucur ca mi-am ajutat echipa, ca si in momentul in care am marcat la Giurgiu. Ma bucur ca am trecut peste momentele dificile, cand toti ne catalogau drept batrani, ca nu mai avem vlaga sau mai stiu eu ce.

Vreau sa ma bucur de aceste momente, e un lucru important sa iesi campion, mai ales dupa pandemie. Am avut un sezon foarte bun, am reusit o performanta incredibila", a spus Andrei Burca la finalul meciului.