"Nu se poate sa ne prezentam asa! Nu avem sanse la campionat!" Burca, plin de nervi la finalul meciului cu Botosani! Ce a spus dupa victorie

Andrei Burca a fost extrem de nervos pe atitudinea CFR-ului din a doua repriza a meciului cu FC Botosani.

Andrei Burca a fost suparat de prestatia echipei sale din repriza a doua si crede ca CFR Cluj nu va castiga titlul daca se va prezenta ca in partea secunda a meciului castigat de "feroviari" cu 2-0 in fata lui Botosani.

"Ne bucuram ca am luat cele 3 puncte. Repriza a doua trebuie sa ne dea mult de gandit. Nu putem sa ne prezentam asa. Am jucat relaxati in a doua repriza. Suntem o echipa cu experienta si nu putem lasa adversarul sa-si creeze ocazii in fata noastra. Nu putem castiga campionatul cu o asemenea prestatie.

Nu trebuie sa ne dea nimeni gol noua. Craiova nu este iesita din calcul. Eu consider ca am facut un meci bun in etapa trecuta contra lor, dar am pierdut nemeritat. Totul e in mana noastra.

Toate echipele joaca pentru ele. Botosani si Sepsi sunt angrenate pentru locul 4. Toate echipele isi joaca sansa. Am vazut ca Sepsi a alergat exact ca noi, deci e o echipa buna.Domnul Leo face o treaba excelenta la Sepsi", a spus Burca la finalul meciului.

CFR Cluj urca pe locul 1 in playoff dupa aceasta victorie si se distanteaza la 2 puncte de FCSB, avand un meci in plus. Universitatea Craiova si FCSB se intalnesc joi seara pentru meciul din etapa 4 a playoff-ului.