"Vlad avea mingea in brate!" Explicatia lui Tanase dupa golul inscris de Burca in prelungiri! Ce a spus capitanul FCSB dupa inca un meci fara victorie

FCSB a facut egal cu CFR Cluj, 1-1 pe teren propriu.

Ros-albastrii au fost lideri in clasament pana in prelungiri, cand Burca a profitat de eroarea lui Vlad si a inscris cu capul.

Portarul a ajuns la a doua gafa consecutiva, dupa cea din meciul cu Craiova. Deac a centrat bine pentru fundasul central, care s-a inaltat si a trimis cu capul spre poarta, iar Vlad balonul a trecut prin mainile lui Vlad, care se pozitionase si gresit.

Florin Tanase a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei sale si a comentat golul primit in prelungiri.

"Am avut multe ocazii, din pacate, ghinionul a facut ca in aceasta seara sa nu luam cele 3 puncte. La acea lovitura de cap, Vlad avea mingea practic in brate, dar din acea groapa, s-a dus in poarta.

Nu imi aduc aminte sa fi avut o ocazie clara, nu ne-au inghesuit. Ne pare rau ca nu am castigat cele trei puncte, pentru suporteri, isi doreau aceasta victorie.

Speram sa castigam meciurile ramase. Optimismul meu vine din jocul de astazi si ocaziile pe care ni le-am creat astazi", a spus Tanase la finalul meciului.