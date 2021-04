"E cel mai greu teren aici, stiu ce se pregateste!" Burca, fericit ca a scapat de Sepsi. Ce spune de lupta pentru titlu

Andrei Burca e fericit pentru victoria cu Sepsi, care ii da si mai multa incredere CFR-ului in lupta la titlu.

Burca spune ca deplasarea de la Sf. Gheorghe e cea mai dificila pentru CFR in playoff-ul acestui sezon. Fundasul nationalei refuza s-o scoata pe Craiova din calculele pentru titlu, in ciuda egalului obtinut de olteni la Botosani.

"E o victorie foarte importanta, mi se pare cel mai greu teren, sa joci in deplasare aici e greu. Il stiu pe Leo, stiu ce pregateste, cat de agresiva este echipa. Important e ca am reusit sa castigam azi. Craiova s-a incurcat, mai sunt 8 meciuri foarte dificile. Craiova isi va juca ultima sansa contra noastra.

Trebuie sa ne facem treaba. Nu scoatem Craiova din lupta, campionatul se joaca. Noi am venit aici sa luam 3 puncte. Suntem obositi, s-a acumulat oboseala, stiam ca cele mai importante sunt punctele", a spus Burca la Digisport.