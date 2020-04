"Ne inghesuim ca oile si ca vacile!" Declaratie a la Dan Nistor! Reactia DURA a mijlocasului la adresa romanilor care nu respecta izolarea 

Mijlocasul Craiovei a avut un mesaj dur la adresa oamenilor care refuza sa stea in izolare din cauza pandemiei de coronavirus.

Dan Nistor, jucatorul celor de la Universitatea Craiova, indeamna suporterii fotbalului si pe cei ai echipei sale sa asculte si sa se conformeze regulilor impuse de autoritati in aceasta perioada de pandemie a coronavirusului.

Jucatorul trecut pe la Dinamo si CFR a declarat pentru Antena Sport: "Daca au spus ca aceasta gripa trece doar daca stai în casa, nu înteleg de ce nu se sta cum stam si noi. Sa stea si ei doua saptamani in casa si cu siguranta va trece totul si va fi ca inainte. Daca incepem toti sa iesim câte 100, cate 200, sa ne inghesuim ca oile si ca vacile, va dati seama ca aceasta gripa nu va disparea niciodata."

Mijlocasul in varsta de 31 de ani a debutat ca senior pentru International Curtea de Arges si s-a facut remarcat in perioada in care a evoluat pentru Pandurii Targu Jiu, reusind un loc 2 in Liga 1 cu aceasta echipa in 2013. Mai apoi a plecat la Evian, in Franta, unde a reusit sa stranga doar 6 partide in doua sezoane si nici un gol marcat. S-a intors in Romania in 2015 si a trecut de doua ori pe la Dinamo si a strans 17 meciuri pentru CFR Cluj.

A jucat 3 meciuri si pentru ehipa nationala, de asemenea fara gol marcat.