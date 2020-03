"Nu s-a pus problema de a taia salariile!" Acel moment cand ai prea multi bani :) La Craiova nu se simte coronavirusul! Dan Nistor, declaratii de ultim moment despre situatia clubului din Banie

Dan Nistor a vorbit despre situatia de la Craiova.

Mijlocasul celor de la Universitatea Craiova, Dan Nistor, a vorbit despre pandemia coronavirusului care a pus stapanire pe intreg globul. Fotbalistul spune ca la clubul din Banie nu s-a pus problema taierii salariilor, iar acest lucru a fost transmis de catre patronul echipei, Mihai Rotaru. Totodata, Dan Nistor a vorbit si despre posibilitatea ca FRF sa acorde titlul celor de la CFR Cluj si spune ca nu este de acord cu acest lucru.

"La noi nu s-a pus problema taierii salariilor. Domnul Rotaru chiar ne-a transmis asta acum cateva zile. Daca e nevoie o facem, trebuie sa fim cu totii o familie. Imi pare rau pentru baietii de la Dinamo, dar trebuie sa mearga mai departe. Dupa ce o sa dispara aceasta gripa, lucrurile vor fi mai bune pentru toti. Eu mi-as dori si maine sa se reia Liga 1. E greu sa stai acasa si mi-e dor de fotbal.

Dar prioritara este santatea acum. Mi-as dori sa se incheie sezonul pe teren, pentur ca nu cred ca exista o echipa care merita sa castige altfel. Eu am auzit ca e abia inceputul acestei pandemii. Sa ne rugam la Dumnezeu si cu ajutorul medicilor, eu cred ca o sa fie bine. Situatia este ciudata, iar decizia este grea. Daca se va lua in calcul clasamentul de la sezonul regulat, se vor supara unele echipe, in alt caz se vor supara altele", a declarat Dan Nistor, la Telekomsport.