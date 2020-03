Prima reactie a lui Dan Nistor dupa infrangerea usturatoare cu FCSB: "Cred ca azi am pornit cu prima sansa."

Craiova a pierdut in deplasare cu FCSB, scor 1-4. Dan Nistor spune ca plecau favoriti inaintea partidei si nu intelege cum de au cedat atat de usor. Numarul mare de greseli a facut diferenta in meciul de astazi a mai spus Dan Nistor:

"Sunt suparat, acest scor cred ca este un pic cam mare. Asta este, trebuie sa mergem mai departe.

Cred ca jocul s-a jucat la acea dubla ocazie cand am dat de doua ori in bara. A venit golul 3 al lor si practic acolo s-a rupt totul.

Cred ca azi am pornit cu prima sansa, deoarece am jucat fara spectatori si a fost atmosfera de meci amical. Nu inteleg de ce nu am fost asa de pregatiti si am facut multe greseli. Sper sa le remediem si sa nu se mai intample aceste erori.

Este mult prea devreme sa vorbim de titlu, vom vedea ce va fi. Cu CFR inca nu am jucat si cu FCSB mai avem un meci. Vedem ce va fi. Cu siguranta vom fi cei mai defavorizati de lipsa spectatorilor in urmatoarele meciuri", a spus Nistor la finalul partidei.