"Ce parere ai despre ce s-a intamplat in centrul orasului?" 'El Ciapo' Nistor, raspuns FABULOS dupa Craiova - CFR! :)

Declaratie fabuloasa a lui Nistor dupa infrangerea cu CFR.

CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Craiova, scor 2-0 si au terminat sezonul regulat la 6 puncte de olteni, care se claseaza pe locul 2 in Liga 1. Suporterii Craiovei s-au pregatit intensiv pentru aceasta partida si au aprins torte in drum spre stadion, dar si atmosfera pe Ion Oblemenco a fost demna de un adevarat derby intre primele doua clasate. La finalul partidei, Dan Nistor a vorbit despre meci si despre atmosfera facuta de suporterii Universitatii Craiova.

"Imi pare nespus de rau pentrua acest public miununat. Imi pare rau ca nu i-am facut fericiti, dar intotdeauna mai avem o sansa. Astazi ne-a lipsit sansa. Nu stiti stilul CFR-ului, au o jumatate de ocazie si iti dau doua goluri. Cred ca la Sevilla nu vor mai avea norocul asta. Cred ca s-au aparat mai tare cu noi decat cu Sevilla. Pe mine ma intereseaza ce se intampla aici, vreau sa fac suporterii fericiti. Nu stiu ce s-a intamplat in centrul orasului ca am avut meci in seara asta, nu am fost in centru. E normal sa ne incurajeze, pentru ca fotbalul fara ei, e ca nunta fara lautari", a declarat Nistor la finalul partidei.