POLI IASI - CFR CLUJ 2-1 | "CFR are in lot doua echipe, chiar trei." Mihai Teja o duce pe Poli Iasi pe loc de play-off! "Asa e in Romania, daca invingi esti cel mai bun"

Poli Iasi s-a impus in fata celor de la CFR Cluj si a urcat pe ultimul loc de play-off.

CFR Cluj a condus cu 1-0 in deplasarea de la Iasi, insa moldovenii au reusit sa intoarca rezultatul. Cu ajutorul lui Arlauskis, Poli Iasi a inscris de doua ori si a urcat pe locurile de play-off.

"O victorie frumoasa, ii felicit pe baieti si ma bucur ca prima victorie dupa atatea etape vine chiar in fata liderului, lider care ne reprezinta in Europa. Baietii au avut ambitie, au avut dorinta si iata ca am castigat pana la urma.

Intr-adevar, am avut rezultate bune la echipele la care am fost impotriva CFR-ului. Azi am facut un joc foarte bun, cu o ambitie foarte mare. Am intalnit probabil si o echipa a CFR-ului putin obosita, dar e bine ca am castigat.

CFR are in lot doua echipe, chiar trei daca ne gandim la numarul jucatorilor si la valoarea lor. Baietii au stat foarte bine in teren si am castigat.

Mai sunt multe meciuri de disputat. Asa e in Romania, daca invingi o data esti cel mai bun, daca pierzi esti cel mai slab.

Fiecare meci este greu, le-am spus si azi baietilor ca nu stiu cati ne dau sanse impotriva CFR-ului", a spus Mihai Teja.

Gallego a marcat golul victoriei cu un sut la coltul scurt si Arlauskis a scapat mingea pe sub el.

Mihai Teja: "Pe Gallego l-am tinut in lot pentru ca nu mai aveam alti jucatori"

"Gallego a intrat foarte bine in joc, nu s-a antrenat de vreo 10 zile. L-am tinut in lot pentru ca nu mai aveam alti jucatori. Suntem un lot restrans, si cand intra un jucator ma bucur ca isi face datoria", a incheiat Mihai Teja.