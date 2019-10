"U" CRAIOVA - POLI IASI 1-1 | "Daca castigam toate meciurile in care am condus, eram lideri detasati!" Mihai Teja trage semnalul de ALARMA la Iasi! Ce spune despre meci

Craiova a terminat la egalitate scor 1-1 in Banie in fata celor de la Poli Iasi si a ratat sansa de a urca pe primul loc in Liga 1. Golurile partidei au fost marcate de Andrei Cristea in minutul 70 si Fortes in minutul 82. La finalul partidei, Mihai Teja a vorbit despre meciul din aceasta seara si spune de ce are nevoie echipa sa pentru a-si reveni la forma pe care a avut-o la inceputul sezonului.

"Sunt bucuros ca am reusit sa luam un punct, nu stiu al catelea meci este in care conducem si nu luam cele 3 puncte. Am intalnit o echipa buna, la fazele fixe era clar ca o sa fie periculosi. Pana la urma, pas cu pas, punct cu punct, e bun un punct la Craiova, o echipa foarte buna, un antrenor bun, se bat la titlu cu siguranta. Ii felicit pe jucatori. Am discutat si cu baietii si ei sunt dezamagiti, pana la urma a fost un pas inainte astazi pentru ca am condus cu 1-0 si am facut egal. Daca castigam toate meciurile in care am condus, eram lideri detasati. Speram in continuare sa avem evolutii la fel de bune, cu siguranta vor veni si meciurile alea cand vom castiga, poate in ultimul minut.

Trebuie sa schimbam sa castigam, dupa pauza competitionala trebuie sa revenim cu victorie. O victorie ne trebuie si lucrurile se vor schimba. Trebuie sa castigam, sa avem ambitie, determinare si vor veni si victoriile", a declarat Mihai Teja la finalul partidei.