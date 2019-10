POLI IASI - FC BOTOSANI 0-3 | Mihai Teja, dupa a 7-a infrangere consecutiva: "7,8,9 sunt numere". Ce spune antrenorul despre meciul slab al echipei sale

FC Botosani a invins-o pe Iasi cu scorul de 3-0.

Iasi a pierdut al 7-lea meci consecutiv din Liga 1. Rodriguez a deschis scorul din penalty in minutul 44 si a dus-o pe Botosani in avantaj la pauza. In repriza a doua, Mihai Roman si Ofosu au marcat si ei, incheind astfel tabela la scor de neprezentare pentru formatia lui Mihai Teja.

Antrenorul celor de la Iasi, a vorbit dupa meciul slab facut de echipa sa si a incercat sa gaseasca o explicatie pentru infrangerea suferita.

"Voi vorbi cu baietii despre ceea ce nu am facut bine, despre ce am gresit. Am intalnit o echipa buna astazi, pe care vreau sa o felicit, au fost mai buni.

Avem un lot, cei care sunt in lot trebuie sa arate si sa demonstreze ca pot juca. Am facut un meci slab, in care am gresit si am fost taxati. Cabral a incercat cat a putut. A fost un meci pierdut categoric.

7, 8, 9..sunt numere, incercam sa iesim din pasa asta, sunt meciuri grele, am spus de la inceput ca nu este usor. Sunt echipe care se bat pentru play-off, care incearca sa ajunga acolo, drumul este lung.

Nu am pierdut din cauza faptului ca am jucat "acasa" la echipa gazda. E greu, dar ne-am asumat lucrul acesta si mergem mai departe. Cei de la Botosani ne-au primit bine. Trebuie sa muncim in continuare si in retur, sa venim si sa castigam.

Returul cu CFR il jucam tot aici, nu stiu de ce nu s-a putut sa jucam la Iasi. Gazonul este bun, dar asta este. Venim aici si jucam cu CFR", a spus Mihai Teja la finalul meciului.