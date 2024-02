Tianjin JMT, la un pas să mai dea o lovitură după ce l-a transferat pe Andrea Compagno

Italianul a semnat zilele trecute cu Tianjin Jinmen Tiger FC, echipă din campionatul chinez, mutare de pe urma căreia Gigi Becali s-a ales cu 120.000 de euro.

După ce l-a transferat pe golgheterul din sezonul trecul al vicecampioanei Superligii, Tianjin a fost la un pas să mai dea o lovitură în această perioadă de mercato.

Chinezii s-au aflat în negocieri avansate cu Albion Ademi, aripa stângă albaneză care în momentul de față îmbracă tricoul lui Värnamo (Suedia).

„Pe lângă Andrea Compagno, Tianjin JMT a fost aproape să-l transfere pe Albion Ademi. Interulul albanez în vârstă de 24 de ani a jucat în ultimii ani în Finlanda și Suedia. În sezonul 2023 a avut 27 de apariții cu 3 goluri marcate pentru Varnamo în Allsvenskan”, au scris cei de la Titan Sports.

