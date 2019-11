Dinamo 1-0 Poli Iasi | Mihai Teja ACUZA ARBITRAJUL de infrangerea cu Dinamo: "Am avut penalty, asta este!" 

Dinamo a invins-o pe Poli Iasi, pe teren propriu, prin golul lui Petrovic, din minutul 47. Echipa lui Mihai Teja trece printr-o perioada slaba, cu un singur punct obtinut in ultimele 4 meciuri disputate.

Antrenorul lui Iasi a vorbit dupa meci despre infrangerea suferita, dar si despre starea echipei si meciul cu FCSB.

"Am sperat, mai ales dupa prima repriza. Am controlat-o, cred ca am avut si penalty, dar asta este. Fotbalul este pe goluri, nu am reusit sa impingem jocul mai mult, trecem printr-o perioada grea, din pacate. Nu avem un lot sa ne permita sa ducem o lupta de play-off.

Sedinta din vestiar e de presa. Trebuie sa intri pe teren si sa joci bine, motivatia e de la tine, din interior. Am pierdut la o faza fixa, nu cred ca Dinamo controla jocul sau a fost superioara, dimpotriva.

Avem meci cu FCSB, avem multi jucatori suspendati, jucatori care apartin de FCSB si nu pot juca, apoi cei accidentati. Va fi foarte greu sa aliniez o echipa competitiva, dar asta este, jucatorii sunt profesionisti, cine va fi apt, va juca.

E greu sa speri la play-off. Am spus de la inceput, trebuie sa arati forta. Obiectivul nostru nu a fost play-off-ul, ci sa facem o echipa care in play-out sa arate cat mai bine, sa nu avem emotii cu retrogradarea. Am facut pasi marunti, am incercat sa umblam si la infrastructura, usor-usor sa ducem lupta pana la capat si sa ne prezentam cat mai bine", a declarat Mihai Teja la finalul meciului.