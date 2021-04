"Killer-ul" Stelei, declaratii de dragoste pentru Dinamo! "Ma bucur ca pot pune umarul la salvarea acestei echipe!"

Rivalitatea dintre Dinamo si Steaua a fost si este una apriga, iar cele doua cluburi se inteapa fara ezitare.

Considerat de fanii dinamovisti un adevarat erou dupa dubla din semifinalele Cupei Uefa din 2006, Massimo Maccarone a vorbit despre apreciarea pe care a simtit-o din partea suporterilor lui Dinamo. Italianul spune ca este si membru DDB si ca spera ca echipa sa se salveze, atat din punct de vedere sportiv, cat si din punct de vedere financiar.

"Sunt membru DDB de anul trecut. Stiu ca echipa trece printr-o situatie grea, iar suporterii se implica pentru ca Dinamo sa nu moara. Le e greu, de fapt ne e greu, ca sunt si eu cu ei, insa trebuie sa faca tot ce le sta in putinta, aceasta lupta a fanilor trebuie sa le intareasca psihicul jucatorilor, sa faca tot ce le sta in putinta sa salveze echipa, sa se gandeasca la faptul ca, in fotbal totul e posibil, iar noi, in acea primavara de 2006 suntem exemplul perfect.



Trebuie sa crezi! Sper din suflet sa reuseasca. Am fost impresionat de miile de mesaje pe care le-am primit de multumire, de invitatiile pe care le-am primit sa vin in Romania, lucru care m-a bucurat, m-a impresionat si m-a onorat. In momentul in care m-au sunat si mi-au povestit prin ce probleme trec, nu am putut sa raman indiferent, chiar daca am o contributie mica, poate de 1%.

Ma bucur ca pot sa pun si eu umarul la salvarea acestei echipe. Dinamovistii m-au impresionat prin tot ce mi-au transmis, dragostea lor si, astfel, asa cum ei mi-au provocat o bucurie, sunt fericit ca am putut sa le intorc gestul. Sa ramana aproape, uniti, e imposibil ca atunci cand toti merg pe acelasi drum dorinta sa nu se indeplineasca. Initiativa lor demonstreaza dragostea fata de club.

Suporter nu inseamna sa fii langa echipa doar cand e bine, presupune sa sprijini clubul si atunci cand trece printr-o greutate, asa cum se intampla acum cu Dinamo. Asa se vad adevaratii oameni, in momentele dificile. Sunt minunati si orice echipa, de oriunde din lume, si-ar dori asa fani!", a declarat Massimo Maccarone, pentru playsport.ro.