"Am card Elite, cumpar si bilete! Ajut cum pot!" Oficialul unei echipe din playoff, alaturi de Dinamo! Care e cea mai mare greseala facuta de DDB

"Cainii" se afla pe loc retrogradabil si ar putea avea parte de cea mai mare rusine din istoria clubului.

Cornel Sfaiter, managerul general de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a recunoscut ca este simpatizant al lui Dinamo, inca de pe vremea comunismului, si a vorbit despre situatia tragica in care se afla "cainii", care ar putea retrograda pentru prima data de cand s-a infiintat clubul.

"Am o urma de regret pentru situatia in care este. Acum patru sezoane, cand era Cosmin Contra, Dinamo a fost aproape de castigarea campionatului, in era Negoita. Acum, tot respectul pentru ce au facut cei din DDB, am si eu card Elite. Cand am posibilitatea, iau si bilete virtuale. S-a gresit mult in vara, n-am avut incredere in proiectul cu spaniolii. Vazand conferinta de presa, l-am vazut debusolat pe Cosmin Contra.

Din momentul ala n-am crezut. Daca veneam la Dinamo, eram implicat, devotat. Probabil incercam sa ma inconjor de oameni priceputi si sa facem lucruri indraznete. A fost decizia mea, am avut discutii cu Ionut Negoita, Cunostea foarte bine ca sunt un dinamovist convins. As fi venit fara sa iau nimic de la Dinamo, doar din pasiune. Sincer, imi pare rau pentru situatia de la Dinamo.

Sunt cativa jucatori buni, dar in iarna trebuia numit un staff administrativ: un presedinte, un director sportiv. Trebuie sa fie un Consiliu de Administratie cu un reprezentant din DDB. Lucrurile se puteau aseza, s-a platit licentierea, au dat banii jucatorilor, s-au implicat baietii de la DDB.



Mai trebuia o mana forte, sa tina grupul, sa fie o voce in vestiar. Trebuia un antrenor care sa aiba continuitate, sa ai incredere in el, un antrenor care cunoaste spiritul lui Dinamo. Nu stiu daca prindea play-off-ul, dar putea sa fie fara emotii acum", a spus Cornel Sfaiter, la Look Sport.