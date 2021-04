DDB le raspunde contestatarilor! "Scopul nostru e sa tinem clubul in viata!" Cum a ajuns Mario Nicolae la Dinamo

Rezultatele proaste din ultimul timp au atras furia faniilor lui Dinamo.

Principalili vizati de aceasta furia, au fost cei din DDB, care, au explicat pe larg cum stau lucrurile si au reamintit oamenilor care este scopul programului, mai exact, acela de a da bani in club pentru ca acesta sa nu se desfinteze. "DDB nu a solicitat in nici un moment si astfel nu detine nici in prezent vreo functie in cadrul clubului.

Scopul programului DDB a fost acela de a nu lasa Dinamo sa 'moara', nu de a conduce clubul, neavand nici menirea, nici mandat din partea membrilor DDB de a face acest lucru .DDB a fost consultat de conducerea clubului cu privire la un eventual contract pentru Mario Nicolae, ca manager sportiv.



Venirea acestuia in club s-a produs la solicitarea antrenorului din acel moment, Jerry Gane, care a simtit nevoia unui angajat cu atributiile specifice postului respectiv langa echipa, iar DDB nu s-a opus", scrie intr-o parte din comunicatul pus pe pagina Peluzei Catalin Hildan.

