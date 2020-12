Ultima AROGANTA a Anamariei Prodan! Lanseaza DOUA volume autobiografice intr-o singura zi! Cum se numesc si cum arata cartile 

Anamaria Prodan a scris doua carti autobiografice.

Volumele impresarului sunt intitulate "Da, sunt cea mai buna!", povestile Anamariei Prodan fiind impartite in doua categorii.

In prima carte, care are subtitlul "O viata de film, de cum am deschis ochii", autoarea povesteste experientele si oamenii importanti din viata sa, in timp ce in al doilea volum, "O viata plina de fotbal si performante orisiunde", sunt incluse dezvaluiri din lumea fotbalului.

Ambele carti vor fi lansate in aceasta saptamana, in cadrul unui eveniment online, la care vor participa si Florin Bratu, Daniel Coman sau Laurentiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a declarat, ca o prefata a volumelor, ca ea a reusit ceea ce si-a propus prin multa munca, nu prin noroc.

"In viata mea au existat obstacole, greseli, indoieli, dar mi-am pastrat entuziasmul si am trecut de la o stare la alta sau de-un semiesec, lin, fara sa ma clatin.

Am invatat sa merg mai departe, mi-am impus directia inainte. Cand imi era mai greu, mergeam si mai drept. La mine nu se numeste noroc ce am realizat in viata si in meserie, se numeste perseverenta", a spus Anamaria Prodan, care este descrisa in cele doua carti de nume importante ale sportului romanesc.

De exemplu, Ilie Nastase noteaza: "Cum o vad pe Anamaria ca femeie, ca om, ca profesionist? O vad perfecta in orice ipostaza, e o femeie-barbat! Numai fiind atat de puternica a putut reusi intr-un domeniu in care sunt doar barbati".

In plus, Mircea Sandu scrie: "Intr-o lume dominata 99% de barbati, esti exceptia de 1% care a reusit, cu tenacitate, munca, tupeu si, cel mai important, ai capatat increderea celor pe care-i reprezinti, dar si a cluburilor, atat din Romania, cat si din alte tari".