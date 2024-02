Campionatul intern feminin organizat de Federația Română de Volei a devenit din această iarnă mult mai frumos și mai valoros. CSM București a transferat o fostă campioană a Americii de Sud, brazilianca Mariana Costa.

Aceasta e supranumită „Muza voleiului”, după ce, în urmă cu 12 ani, a făcut senzație pozând în revista Playboy.

Acum în vârstă de 37 de ani, Mariana a debutat deja în campionatul României, contribuind la victoria echipei sale cu 3-2 în fața campioanei României, Volei Alba Blaj. Sosită în București în urmă cu o lună, ea recunoaște că încă nu a apucat să viziteze Capitala.

Mariana Costa joacă la CSM București

„Încă nu am reșit să văd prea multe, pentru că n-am venit decât de o lună și am avut multe meciuri, multe antrenamente, n-a fost destul timp pentru a vizita orașul. Am fost o singură dată în centru și mi s-a părut un oraș foarte frumos”, spune Mariana Costa, pentru sportsnet.

Brazilianca recunoaște că înainte de a veni aici nu știa despre România decât de Dracula. În plus, auzise de fosta mare jucătoare Cristina Pârv, care a scris istorie și în Brazilia. „Înainte să vin aici știam despre România doar de Dracula. Desigur, o cunosc pe Cristina Pârv, jucătoarea română de volei. E o mare voleibalistă. A fost soția lui Giba, idolul Braziliei și astăzi. Sunt amândoi mari jucători”, continuă voleibalista de la CSM București.

Mariana Costa, pictorial în Playboy

În urmă cu 12 ani, în 2012, Mariana Costa a devenit cunoscută în toată lumea după ce a acceptat să pozeze în Playboy. Fotografiile cu ea au făcut înconjurul lumii și ea a devenit celebră pe tot mapamondul. A fost supranumită „Muza Voleiului”, a căpătat milioane de fani, dar ea recunoaște că regretă acea experiență și tot ce a urmat după aceea.

„Este o experiență pe care o regret, a rămas în trecut. Eu nu mă văd ca muză, ci ca sportiv. De aceea nici nu-mi place să vorbesc despre asta, pentru că e ceva rămas în trecut”, menționează Mariana Costa.

De altfel, celebritatea care a venit atunci pe capul ei peste noapte, a făcut-o să renunțe pentru o perioadă la volei.

„Am renunțat la volei acum mult timp. A fost o perioadă în care aveam nevoie să analizez dacă mai vreau sau nu să joc volei și am terminat prin a mă întoarce” – Mariana Costa, voleibalistă CSM București.

După acea pauză a revenit și mai puternică și a prins contracte în Elveția, Italia și Grecia, dar și în țara natală, Brazilia. De altfel, de acolo a și revenit în Europa, acum. Iar CSM București a fost alegerea ideală, mai ales că are alături, la „tigroaice”, două compatrioate, Marjorie Coreea și Daniela Terra.

„Aveam de gând să mă întorc în Europa și sunt fericită să joc la această echipă. Sunt alte două brazilience care joacă aici și pe care le cunoșteam, așa că sunt foarte fericită. Deocamdată sunt încă în perioada de cunoaștere a echipei, a țării, dar până acum îmi place foarte mult ce am văzut” – Mariana Costa, voleibalistă CSM București.

Mariana Costa spune că, deși niciodată nu e ușor, s-a obișnuit cu depărtarea de casă.

„E destul de greu să fii departe de țara ta, dar sunt obișnuită. Am plecat de acasă de când eram foarte tânără. Când ești atât de departe de casă dorul e mai mare, dar asta e profesia mea și mă simt împlinită” – Mariana Costa, voleibalistă CSM București.

Pentru că iubește voleiul, ea nici nu a băgat de seamă că ratează Carnavalul de la Rio, care e în plină desfășurare.

„Sunt aici de o lună și sunt foarte fericită. Da, am ratat Carnavalul, dar nu îmi pare rău. Adevărul e că nici nu-mi aminteam că a fost. Oricum, nu dansez samba” – Mariana Costa, voleibalistă CSM București.

Mariana Costa a fost campioană a Americii de Sud în 2015

Născută la 30 iulie 1986, la Campina Grande (Paraiba) Mariana Costa e cunoscută în lumea voleiului și sub numele de Mari Paraiba. Cu o înălțime de 1,81 m și cu o ținută de invidiat, ea evoluează pe postul de extremă și acum, la CSM București, poartă numărul 22. A fost și componentă a naționalei Braziliei, la care a debutat în 2015, la 27 de ani, o vârstă destul de înaintată pentru o jucătoare aflată la prima convocare.

Totuși, ea a reușit să cucerească alături de formația sa titlul de campioană a Americii de Sud, în 2015, și Liga Mondială, în 2016. Din păcate pentru ea, nu a fost selecționată în lotul Braziliei pentru Jocurile Olimpice de la Rio. La nivel de club, a cucerit titlul de campioană în Brazilia și Elveția, dar și Campionatul sud-american al cluburilor. De asemenea, are în palmares mai multe cupe naționale.