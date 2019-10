"N-am nevoie de el!" BREAKING NEWS: Becali a dezvaluit ce se intampla cu MM si Narcis Raducan! De ce nu l-a chemat pe Narcis la nunta fiicei sale

Becali a vorbit despre posibilitatea revenirii lui MM la FCSB si a explicat de ce nu l-a chemat pe Narcis Raducan la nunta fiicei sale.

Chiar daca insista ca relatia de prietenie cu MM n-a avut de suferit dupa despartirea acestuia de FCSB, Becali lasa de inteles ca Stoica nu-i poate lua locul lui Narcis Raducan ca director sportiv.

"Nu am nevoie de el, dar MM poate sa zica oricand ca vrea loc de munca. E prietenul meu si-l primesc. Prietenul nu poti sa-l lasi. Cand vrea el sa vina, il primesc oricand. A plecat cand se clatina corabia. Nu pot eu sa zic sa vina... Usa e deschisa toata viata, cat sunt eu stapan. Eu am invitat prietenii la nunta. Narcis nu e prieten cu mine, e angajat la mine la club. Nici pe Vintila nu l-am invitat. Teja, Dica... sunt prietenii mei. Ii iubesc, Dica are prea mare calitate. 5-6 persoane am invitat: Paunescu, Mitica si pe Hrebenciuc. Am lasat tinerii sa faca tot, sa invite ei. Plus Dica, Teja. Cu Dica am castigat bani, Teja mi-e prieten", a explicat Becali la PRO X.