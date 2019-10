Radoi a oferit un titular pentru FCSB! Reactia lui Gigi Becali: "Se transmite dragostea nas-fin, dar el nu vorbeste cu mine, daca nu a venit nici la nunta!"

Mirel Radoi a fost contestat dupa ultimele partide ale nationalei de tineret.

Radoi a fost acuzat ca face jocurile nasului sau prin titularizarea lui Vlad in locul lui Aioani in poarta nationalei de tineret. Gigi Becali a confirmat ca dupa evolutiile de la nationala U21 Vlad va redeveni portarul numarul 1 la FCSB, insa infirma faptul ca Radoi l-ar fi ajutat in vreun sens.

"Cu ce sa ma ajute Radoi, daca el nu vorbeste cu mine. Nu vorbeste cu mine, nu a venit nici la nunta. Cu ce sa ma ajute? Aa, poate asa din dragoste, se transmite dragostea nas-fin, dar el nu vorbeste cu mine, daca nu a venit nici la nunta", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Radoi a explicat decizia de a-l trimite pe Vlad in poarta imediat dupa ce Romania U21 a castigat partidele cu Ucraina si Irlanda de Nord, victorii cu 3-0 in ambele confruntari.



"Nu sunt pus in ipostaza sau nu sunt obligat de nimeni sa cresc cota unui jucator, sau sa incerc sa-l aduc din punct de vedere mental la o stare buna. Daca as sta dupa fiecare coleg in parte sa-i explic alegerea facuta nu am mai avea timp sa ne antrenam. Noi avem o idee de constructie elaborata. Vlad are un joc de picior foarte bun. Eu nu sunt aici sa-i fac bine sau rau unui jucator. Nu ma intereseaza sa ii cresc sau sa ii scad cota. Eu sunt aici pentru rezultat", a fost reactia lui Radoi.