Mutu nu duce lipsă de oferte după despărțirea de FCU Craiova! Un club din afară e pe urmele fostului selecționer de la tineret

Tehnicianul a părăsit banca tehnică a lui FCU Craiova după mai multe meciuri fără victorie, însă pauza sa ar urma să fie una scurtă, după ce un club și-ar fi arătat interesul pentru serviciile sale. Oficialii lui MOL Fehervar îl urmăresc pe fostul selecționer al naționalei de tineret, informează gsp.ro.

Mutu este pe placul conducătorilor maghiari, care l-au putut observa și analiza la meciurile României U21. În cazul în care renunță la colaborarea cu Imre Szabics, tehnicianul român ar fi luat în calcul pentru banca tehnică a clubului la care activează și Adrian Rus, jucător care a impresionat în meciul naționalei cu Germania, 1-2.

Provocare pentru Mutu în Ungaria

În cazul în care ar semna cu gruparea maghiară, fostul selecționer ar fi pus în fața unei noi provocări. MOL Fehervar se află la jumătatea clasamentului în prima ligă, pe locul șase, cu 11 puncte obținute în 8 meciuri, la 7 distanță de liderul Ferencvaros, care are însă și un meci în minus.

„Nu știu dacă aș accepta o ofertă!”

După ce a fost anunțată oficial despărțirea de FCU Craiova, Adrian Mutu a vorbit despre planurile sale de viitor, punctând că nu știe dacă este pregătit să preia imediat o nouă echipă.

„În momentul de față vreau să mă analizez puțin, să înțeleg ce am făcut bine și ce am făcut rău. E prea devreme să spun ce puteam face mai bine, ciorba e încă caldă. Eu, ca jucător, am fost norocos! Ca antrenor, bă, sunt ghinionist. Mă gândesc la Campionatul European, dacă intra capul lui Pașcanu din meciul cu Olanda?

Mă voi gândi dacă voi primi vreo ofertă, dar nu știu dacă aș accepta. O experiență te învață că trebuie să ai un proiect, să fii organizat, să vezi care sunt ambițiile clubului. Nu m-aș întoarce la națională.

Echipa națională mare va fi un obiectiv pentru mine, dar nu acum. Pe viitor aș prelua și o echipă de Liga 2, de ce nu? De ce să nu accept un proiect care are stabilitate? Eu sunt un antrenor pasionat de fotbal”, a spus Adrian Mutu după despărțirea de FCU.