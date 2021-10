Scut pentru Mutu. Un oficial al lui CFR, "săgeată" subtilă îndreptată spre Adrian Mititelu jr

Adrian Mutu s-a despărțit recent de FCU Craiova, echipă pe care a lăsat-o pe pe penultimul loc după 11 etape în clasamentul Ligii 1. Cu un lot submediocru, incompatibil cu aspirațiile patronului Adrian Mititelu, formația olteană a pierdut în ultima rundă derby-ul cu Universitatea Craiova, formația patronată de Mihai Rotaru, scor 0-2.

Mutu spusese de mai multe ori în ultimul timp că e dispus să plece dacă nu va reuși să ridice nivelul formației alb-albaștrilor. În cele din urmă, fostul decar al naționalei a ajuns la un acord cu oficialii nou-promovatei, iar FCU îl va avea pe bancă pe Flavius Stoican.

Plecarea lui Mutu nu e una ieftină pentru Mititelu, după cum puteți citi AICI.

Marius Bilașco, oficial al formației CFR Cluj, e de părere că nu e doar vina fostului decar al naționalei pentru parcursul neconcludent al formației patronate de Adrian Mititelu jr.

Bilașco îl apără pe Mutu

"Nu cred că e doar vina lui Adi Mutu, nu aş putea să zic lucrul acesta. Echipa in prima etapă s-a exprimat bine, au mai fost şi jocuri in care nu au meritat sa piardă.

Cred că dacă era lăsat la echipă reuşea să arate mult mai mult si apăreau şi rezultatele. Nici nu ai certitudinea că dacă schimbi antrenorul e mai bine!", a declarat Bilaşco, potrivit telekomsport.

Fost selecționer al naționalei de tineret, Adrian Mutu (42 de ani) și-a creionat deja planul carierei de antrenor. În vârf de listă se află, bineînțeles, un obiectiv de top: să devină antrenorul naționalei mari.

„Dacă mi-aş dori, cu siguranţă că da, dar peste ani de zile. Nu acum. Am spus şi atunci când am făcut pasul, să plec de la naţionala de tineret, pentru că îmi doream să antrenez o echipă de club. Să învăţ meseria asta bine şi, atunci când voi fi pregătit, să am o experienţă necesară pentru a putea fi selecţioner. Timpul imi va spune acest lucru", a declarat Adrian Mutu, potrivit as.ro.